Burn After Reading A Prova Di Spia film stasera in tv 10 giugno: cast, trama, streaming

Burn After Reading A Prova Di Spia è il film stasera in tv mercoledì 10 giugno 2020 in onda seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Burn After Reading A Prova Di Spia film stasera in tv: cast

La regia è di Ethan Coen e JoelCoen. Il cast è composto da George Clooney, Frances McDormand, Brad Pitt, John Malkovich, Tilda Swinton.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Burn After Reading A Prova Di Spia film stasera in tv: trama

Osbourne Cox è un ex agente della CIA, che viene da un giorno all’altro allontanato dal suo incarico per motivi politici camuffati con la accusa di essere dedito all’alcolismo. I problemi con l’alcol cominceranno pe Osbourne al momento che rimane a casa disoccupato e per di più tradito dalla moglie che frequenta Harry Pfaffer, uno sceriffo federale. Ormai senza lavoro, decide di scrivere le sue memorie degli anni passati alla CIA, ma per una serie di coincidenze queste finiscono in una palestra della periferia di Washington dove le ritrova un inserviente che consegna il dischetto nelle mani dei personal trainer Chad Feldheimer e Linda Litzke.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

I due decidono di ricattare Cox, sopravvalutando il contenuto dello scritto, cercando di estorcergli del denaro con il quale Linda potrà pagarsi costosi interventi di chirurgia plastica. Un’intricata serie di eventi e fraintendimenti porterà tutti i protagonisti in una forsennata spirale di situazioni.

Burn After Reading A Prova Di Spia streaming

Burn After Reading A Prova Di Spia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Burn After Reading A Prova Di Spia film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=kFQtWle8v0w

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili