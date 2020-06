New Amsterdam 2 trama episodi 11 giugno 2020 su Canale 5

NEW AMSTERDAM 2. Arriva in chiaro su Canale 5 la seconda stagione della serie tv targata NBC con il nuovo appuntamento giovedì 11 giugno 2020. Di seguito trama, anticipazioni e promo degli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

New Amsterdam 2 trama episodi 11 giugno 2020

New Amsterdam 2 trama episodio 12 14 anni 8 mesi 2 giorni.La dottoressa Castro annuncia di avere i fondi per l’avvio della seconda fase di un trial clinico che coinvolgerà 40 pazienti oncologici, ma quando la dottoressa Sharpe scopre che in realtà ne ha ammessi solo 15, la accusa di venir meno al proprio dovere di curare più persone possibili. Incattivita con il Sistema, la Sharpe propone una soluzione creativa per aiutare una donna ex-obesa alla quale l’assicurazione nega l’intervento di rimozione della pelle in eccesso. Max e Reynolds si trovano in difficoltà con un paziente tredicenne che ha un grave danno ai polmoni causato dall’uso della sigaretta elettronica. I due mettono in campo tutte le proprie armi per salvarlo, dai farmaci sperimentali alle preghiere.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

New Amsterdam 2 trama episodi 4 giugno 2020

New Amsterdam 2 trama episodio 13 Burocrazia. Max viene a sapere che e’ abitudine negli ospedali, New Amsterdam compreso, dimettere i pazienti in fin di vita per mantenere basso il tasso di mortalità nelle loro strutture. Decide così di recuperare i pazienti che il New Amsterdam ha dimesso negli ultimi mesi e sistemarli in un nuovo reparto dedicato alle cure palliative. Quando la Brantley gli contesta che non ci sono fondi sufficienti, Max ricorre a un tranello per mettere alle strette un donatore taccagno.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

New Amsterdam 2 streaming

New Amsterdam 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

New Amsterdam sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv New Amsterdam in onda su Canale 5 la domenica sera basta andare sull’hashtag ufficiale #NewAmsterdam, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook o Twitter della serie.

Per essere sempre aggiornato su New Amsterdam segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

New Amsterdam: link utili