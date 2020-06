Ricatto ad alta quota è il film stasera in tv venerdì 12 giugno 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ricatto ad alta quota film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Turbulence

GENERE: Azione, Thriller, Drammatico

ANNO: 2016

REGIA: Nadeem Soumah

CAST: Dina Meyer, Victoria Pratt, Brent McCoy, Justin Johnson Cortez, Nick Baillie, Cole Carter, Lorynn York, Jose Rosete

DURATA: 120 Minuti

Ricatto ad alta quota film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Sarah Plummer, agente dell’FBI, viene inviata a Washington DC per testimoniare contro il senatore Johnson, accusato di omicidio grazie alla prova schiacciante di un filmato che la donna porta con sé. Sul sedile accanto al suo si siede Michelle Taylor, una donna mandata dal senatore per ricattarla: la famiglia di Sarah è tenuta in ostaggio e verrà uccisa se le prove che incriminano il senatore non spariscono dalla circolazione.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ricatto ad alta quota film stasera in tv: curiosità

Il film è c onosciuto anche come Flight 192 e Deadly Departure.

Girato dentro e intorno a Los Angeles, la pellicola è stata scritta e diretta da Nadeem Soumah.

Ricatto ad alta quota streaming

Ricatto ad alta quota streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ricatto ad alta quota film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili