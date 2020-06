CHE DIO CI AIUTI 5 TERZA PUNTATA. Torna in replica su Rai 1 giovedì 18 giugno 2020 la fiction della fiction con Elena Sofia Ricci con la quinta stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni del terzo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

Che Dio Ci Aiuti 5 terza puntata: trama e anticipazioni 18 giugno 2020

Che Dio Ci Aiuti 5 terza puntata – episodio 5 Basta un click. Suor Angela scopre che Maria sta ricevendo delle minacce da un ex-fidanzato e chiede aiuto a Nico. Intanto Suor Costanza scopre il segreto delle gemelline. Nel frattempo Valentina sembra aver ritrovato il sorriso grazie ad Azzurra, ma nel suo cuore prende una decisione pericolosa.

Che Dio Ci Aiuti 5 terza puntata – episodio 6 Tu chiamale se vuoi fissazioni. Mentre Suor Angela aiuta Ginevra in un caso che coinvolge i suoi alunni, Nico decide di chiedere a Maria di avere una relazione “esclusiva”, ma vuole davvero lei o sta scappando da un altro amore? Nel frattempo Azzurra annuncia che metterà di nuovo in vendita il convento, ora che Valentina sta meglio. Rimarrà finché non troverà il compratore giusto…

Sarà possibile vedere le puntate della fiction sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

