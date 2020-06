Elser 13 minuti che non cambiarono la Storia film stasera in tv 18 giugno: cast, trama, curiosità, streaming

Elser 13 minuti che non cambiarono la Storia è il film stasera in tv giovedì 18 giugno 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Elser 13 minuti che non cambiarono la Storia film stasera in tv: cast

TITOLO ORIGINALE: Elser – Er hätte die Welt verändert

GENERE: Drammatico

ANNO: 2015

REGIA: Oliver Hirschbiegel

CAST: Christian Friedel, Katharina Schuttler, Burghart Klaußner, Johann Von Bülow, Felix Eitner, David Zimmerschied, Rüdiger Klink, Simon Licht, Gerti Drassl

DURATA: 114 Minuti

Elser 13 minuti che non cambiarono la Storia film stasera in tv: trama

Georg Elser era un falegname che nel novembre 1939, in occasione di un importante discorso che Hitler avrebbe tenuto nella birreria Burgerbraukeller di Monaco, piazzò una carica di dinamite in una colonna del locale con lo scopo di attentare alla vita del Fhurer, e fermare sul nascere il movimento Nazista. Ma l’attentato di Elser venne scoperto, e il piano del giovane carpentiere non andò in porto. A Georg Elser mancarono solo 13 minuti per poter cambiare il corso della storia mondiale e salvare milioni di vite umane.

In quel breve arco di tempo, la bomba che aveva assemblato personalmente sarebbe esplosa e avrebbe fatto saltare in aria Adolf Hitler. Con lui sarebbero morti i suoi più alti collaboratori, il germe del futuro terzo Reich. Ma questo non accadde perchè quel giorno Hitler terminò il suo discorso prima e lasciò il luogo del comizio in anticipo di 13 minuti, facendo fallire miseramente il piano di Elser. Ma come mai Elser aveva capito il pericolo rappresentato da Hitler? Chi era veramente quel povero carpentiere?

Elser 13 minuti che non cambiarono la Storia film stasera in tv: curiosità

Il film racconta un avvenimento storico veramente accaduto che riguarda il tentativo di uccidere Hitler quando ancora non era salito al potere.

Mentre Hitler sta parlando, tiene in mano una nota che avvisa del pericolo di volare con il maltempo in arrivo. Nel film non è spiegato, ma Hitler tagliò corto il discorso e evitò la bomba di Elser per riuscire a prendere un treno al posto dell’aereo.

Elser 13 minuti che non cambiarono la Storia streaming

Elser 13 minuti che non cambiarono la Storia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Elser 13 minuti che non cambiarono la Storia film stasera in tv: trailer

