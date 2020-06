C’era una volta Lupin è il film stasera in tv sabato 20 giugno 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Lupin III C’era una volta Lupin film stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: Rupan Sansei – Episode: 0 – Faasuto kontakuto

GENERE: Animazione

ANNO: 2002

REGIA: Minoru Ōhara

DURATA: 90 minuti

Lupin III C’era una volta Lupin film stasera in tv: trama

Una giornalista di nome Elana incontra Jigen in un bar. Jigen acconsente a raccontarle come ha conosciuto Lupin, 10 anni prima. L’abile ladro Lupin decise di rubare ad un potente boss della malavita, Galbez, un cilindro contenente un manoscritto di alchimia in cui era riportata la formula per creare un metallo indistruttibile. Gigen nel frattempo era stato assoldato da Galbez per proteggerlo da eventuali furti ed aggressioni.

Nello stesso tempo anche il rivale di Lupin, Brad e la sua fidanzata Fujiko, erano sulle tracce del prezioso manoscritto. Dopo la morte di Brad, Fujiko continuò da sola le ricerche mentre l’ispettore Zenigata decideva di arrivare a New York per arrestarla. In Giappone intanto Goemon, un abile spadaccino, che stava cercando la spada “Zantetsu”, dalla lama indistruttibile, scoprì che la preziosa arma si trovava proprio a New York…

Lupin III C’era una volta Lupin streaming

