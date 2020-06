Una Notte da Leoni 3 è il film stasera in tv domenica 21 giugno 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Una Notte da Leoni 3 film stasera in tv: cast

La regia è di Todd Phillips. Il cast è composto da Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms, Justin Bartha, Mike Tyson, Heather Graham, John Goodman, Jamie Chung, Ken Jeong, Gillian Vigman, Jeffrey Tambor, Sasha Barrese, Danielle Burgio, Sandra Currie, Damion Poitier, Mike Epps.

Una Notte da Leoni 3 film stasera in tv: trama

Sono passati due anni dall’avventura Thailandese, ritroviamo quindi i protagonisti – Phil, Stu e Doug – vivere un’esistenza tranquilla. Mr. Chow è rinchiuso in qualche prigione thailandese, e con lui fuori gioco, non c’è nulla che possa sconvolgere le loro vite… almeno in apparenza. Alan, a differenza degli altri, vive un’esistenza tormentata che viene ulteriormente scossa dalla morte del padre, perdita che provoca in lui una profonda crisi.

Per questo, da bravi amici, Phil, Stu e Doug si offrono di accompagnare Alan in un centro di cura in Arizona, ma come è prevedibile il viaggio non sarà per niente tranquillo ed alcuni imprevisti li costringeranno a tornare dove tutto è cominciato, a Las Vegas. E da qui, ricominceranno le disavventure del wolfpack, che si troverà perfino ad eseguire un lavoro sporco per conto di un gangster, interpretato da John Goodman.

Una Notte da Leoni 3 film stasera in tv: curiosità

Anche questa nuova (dis)avventura sarà caratterizzata da gag politicamente scorrette e situazioni al limite dell’assurdo. Questo nuovo capitolo – la cui regia è sempre affidata a Todd Phillips – si differenza essenzialmente dagli altri per la struttura narrativa: questa volta non vi sarà un risveglio dopo l’hangover e non vi sarà nessuna ricostruzione degli eventi avvenuti la sera prima, questo nuovo capitolo seguirà una struttura molto lineare.

Una Notte da Leoni 3 streaming

Una Notte da Leoni 3 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Una Notte da Leoni 3 film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=E3w6X455IiM

