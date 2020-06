Le verità nascoste è il film stasera in tv lunedì 22 giugno 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Le verità nascoste film stasera in tv: cast

La regia è di Robert Zemeckis. Il cast è composto da Harrison Ford, Michelle Pfeiffer, Diana Scarwid, Joe Morton, James Remar, Amber Valletta, Victoria Bidewell, Elliot Goretsky, Sloane Shelton, Katharine Towne, Micole Mercurio, Miranda Otto, Ray Baker, Tom Dahlgren, Wendy Crewson.

Le verità nascoste film stasera in tv: trama

New England, Stati Uniti. Norman Spencer (Harrison Ford) è un professore universitario, carriera notevole e matrimonio “perfetto”. La sua vita tranquilla però viene sconvolta nel momento in cui la moglie Claire (Michelle Pfeiffer) comincia ad avere inquietanti visioni. E tutto sembra ricollegarsi a una relazione avuta da Norman qualche tempo prima.

Le verità nascoste streaming

Le verità nascoste streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Le verità nascoste film stasera in tv: trailer

