Oldboy è il film stasera in tv martedì 23 giugno 2020 in onda in seconda serata su Rete 4.

Oldboy film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 5 dicembre 2013

GENERE: Drammatico

ANNO: 2013

REGIA: Spike Lee

CAST: Josh Brolin, Samuel L. Jackson, Sharlto Copley, Elizabeth Olsen, Michael Imperioli, James Ransone, Max Casella, Pom Klementieff, Elvis Nolasco, Linda Emond

DURATA: 104 Minuti

Oldboy film stasera in tv: trama

Joe Doucett è un uomo che, dopo essere stato rilasciato dalla polizia che lo aveva arrestato per ubriachezza molesta, viene improvvisamente rapito e tenuto prigioniero in isolamento per vent’anni. Quando viene liberato in modo inaspettato e senza alcuna spiegazione, comincia per lui una spasmodica ricerca per trovare la persona che ha orchestrato la sua prigionia. Scoprorà poi che il vero mistero è il motivo della sua liberazione.

Oldboy film stasera in tv: curiosità

Il film è il remake di Old Boy, di Park Chan-Wook ed è tratto dal manga di giapponese di Nobuaki Minegishi e Garon Tsuchiya e dal film omonimo di Park Chan-Wook.

Il film è stato premiato al Festival di Cannes 2004 quando presidente della giuria era Tarantino.

In Italia al Box Office Oldboy ha incassato 431 mila euro .

Oldboy streaming

Oldboy film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=2HkjrJ6IK5E

