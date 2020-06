SQUADRA SPECIALE COBRA 11 EPISODI 23 GIUGNO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 martedì 23 giugno 2020 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Squadra Speciale Cobra 11: trama episodi 23 giugno 2020 su Rai 2

Squadra Speciale Cobra 11 – stagione 23 episodio 4 Mezz’ora a mezzogiorno. Un forte terremoto causa dei danni strutturali a una diga che sovrasta una cittadina. Non sembrano esserci danni, invece, sull’autostrada. Poi, però, Semir e Paul scoprono il corpo del chimico Oli Nieder nel bagagliaio di una macchina. Nelle loro indagini, i poliziotti incontrano un collega di Nieder, che li avverte di un altro terremoto. Inizia una corsa contro il tempo per catturare gli assassini di Nieder.

Squadra Speciale Cobra 11: trama episodi 23 giugno 2020 su Rai 2

Squadra Speciale Cobra 11 – stagione 23 episodio 5 Caccia a Semir. Semir è in fuga dalla polizia! Poco dopo aver litigato bruscamente in seguito a un’operazione congiunta fallita con l’investigatore della dogana Winter, quest’ultimo viene ucciso. Semir è il principale indiziato. Durante il trasferimento in prigione, Semir scappa per dimostrare la sua innocenza. Senza dare troppo nell’occhio, Paul cerca di aiutare il suo partner e scoprire chi è veramente l’assassino di Winter e perché lo hanno ammazzato.

Squadra Speciale Cobra 11 streaming

La serie tv Squadra Speciale Cobra 11 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Squadra Speciale Cobra 11: link utili