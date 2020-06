L’incredibile Hulk è il film stasera in tv giovedì 25 giugno 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’incredibile Hulk film stasera in tv: cast

La regia è di Louis Leterrier. Il cast è composto da Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth, William Hurt, Robert Downey Jr., Tim Blake Nelson, Ty Burrell, Christina Cabot, Peter Mensah.

L’incredibile Hulk film stasera in tv: trama

Bruce Banner, lo scienziato che dopo essersi bombardato con dei raggi gamma ogni volta che si arrabbia si tramuta in un essere mostruoso, è braccato dai militari guidati dal generale Ross, che vogliono catturarlo e studiarne i poteri. Fugge dagli USA e si rifugia in Brasile in una zona dei quartieri delle favelas. Si guadagna da vivere lavorando in una fabbrica che imbottiglia bibite al guaranà e cerca di allenare corpo e mente alla massima calma e al rifiuto di qualunque provocazione. Da molti mesi riesce a reprimere gli impulsi del corpo e le emozioni e di conseguenze ad evitare la trasformazione in Hulk.

Sente però la nostalgia per il suo paese, gli Stati Uniti, e gli manca la dottoressa Betty, figlia del generale Ross, l’unica donna che abbia mai amato. Ma basta una goccia di sangue, perduta involontariamente, per far riapparire la verde creatura mostruosa. Tornato alla civiltà, Bruce dovrà però fare i conti con nuovi, terribili nemici, che hanno sviluppato poteri analoghi ai suoi: The Abomination, una creatura malvagia e inarrestabile, The Leader.

L’incredibile Hulk streaming

L’incredibile Hulk streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

L’incredibile Hulk film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/AfTaPH-Z6pk

