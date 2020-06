27 Volte in Bianco, film stasera in tv 26 giugno: cast, trama, curiosità, streaming

27 Volte in Bianco è il film stasera in tv venerdì 26 giugno 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

27 Volte in Bianco film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: 27 Dresses

USCITO IL: 21 marzo 2008

GENERE: Commedia, Sentimentale

ANNO: 2008

REGIA: Anne Fletcher

CAST: Katherine Heigl, James Marsden, Malin Akerman, Judy Greer, Edward Burns

DURATA: 107 Minuti

27 Volte in Bianco film stasera in tv: trama

Jane è una ragazza idealista, romantica e altruista. Per ben 27 volte è stata damigella d’onore in matrimoni. Ora è la volta di farlo per sua sorella Tess che sta per sposare il capo di Jane. Il problema è che è perdutamente e segretamente innamorata proprio dello stesso uomo. Jane comincia a mettere in discussione il suo stile di vita che l’ha portata fino a quel giorno a essere sempre ed inesorabilmente solo la damigella d’onore. Ma le sorprese per Jane non sono finite…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

27 Volte in Bianco film stasera in tv: curiosità

La pellicola, costata 30 milioni di dollari, ne ha incassati oltre 160 milioni in tutto il mondo.

La canzone che Jane e Kevin cantano nel bar è Bennie and the Jets di Elton John.

La sceneggiatura è stata scritta da Aline Brosh McKenna, scrittrice anche di Il diavolo veste Prada.

La protagonista Katherine Heigl è diventata famosa al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Izzie Stevens nelle prime stagioni di Grey’s Anatomy.

27 Volte in Bianco streaming

27 Volte in Bianco streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

27 Volte in Bianco film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=cJeEUhnvKi4

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili