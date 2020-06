Lupin III Fuga da Alcatraz è il film stasera in tv sabato 27 giugno 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Lupin III Fuga da Alcatraz film stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: Rupan Sansei – Arukatorazu Konekushon

GENERE: Animazione

ANNO: 2001

REGIA: Hideki Tonokatsu

DURATA: 90 minuti

Lupin III Fuga da Alcatraz film stasera in tv: trama

Lupin è a San Francisco per svaligiare la cassaforte di un casinò galleggiante gestito da un’organizzazione criminale, e viene casualmente a sapere che, sul fondo della baia vicino ad Alcatraz, si trova una nave carica d’oro, affondata nel 1854. Anche l’organizzazione criminale, però, è molto interessata al relitto, che nasconde, tra l’altro, un segreto legato all’assassinio del presidente Kennedy.

Per impedirgli di impossessarsi del tesoro, i malviventi tentano più volte di uccidere Lupin, che, nonostante tutto, riesce a trovare la nave. Ma una serie di esplosioni distruggono il tesoro e Lupin si ritrova in mano solo un lingotto d’oro falso e, quando scopre che contiene un microfilm con la verità sul caso Kennedy, lo getta in mare…

Lupin III Fuga da Alcatraz streaming

Lupin III Fuga da Alcatraz streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

