Beverly Hills Cop 2 Un piedipiatti a Beverly Hills 2 è il film stasera in tv mercoledì 1 luglio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Beverly Hills Cop 2 film stasera in tv: cast

La regia è di Tony Scott. Il cast è composto da Eddie Murphy, Judge Reinhold, Jürgen Prochnow, Ronny Cox, John Ashton, Allen Garfield, Paul Reiser, Brigitte Nielsen, Dean Stockwell.

Beverly Hills Cop 2 film stasera in tv: trama

Nella cittadina di Beverly Hills si susseguono negli ultimi tempi rapine enigmatiche eseguite da un malvivente soprannominato ‘il criminale dell’alfabeto’ perchè sui luoghi dei furti vengono lasciate sempre delle iniziali di lettere. Il nuovo capo della polizia, Harold Lutz, ha sospeso Andrew Bogomil, che nel frattempo ha scoperto movimenti sospetti intorno ad un magazzino. Ma l’agente viene scoperto e viene gravemente ferito da una misteriosa donna vestita di nero. La dark lady è al servizio di una pericolosa gang di trafficanti d’armi. Axel Foley apprende dalla TV dell’attentato contro l’amico e subito abbandona le indagini che stava svolgendo nella sua città, Detroit, e va a Beverly Hills.

Comincerà a indagare sull’attentato all’amico collaborando con John Taggart e Billy Rosewood, all’insaputa del nuovo capo della polizia Lutz. I tre investigatori scoprono che dietro a tutto c’è Maxwell Dent, un ricco uomo d’affari sull’orlo del fallimento. L’uomo aiutato dalla sua complice Karla Fry usa il ricavato delle rapine per comprare armi per poi rivenderle in America centrale. Dopo una violenta sparatoria al magazzino delle armi i tre poliziotti uccidono Dent e Karla, fanno arrestare i loro complici…

Beverly Hills Cop 2 streaming

Beverly Hills Cop 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

Beverly Hills Cop 2 film stasera in tv: trailer

