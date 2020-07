The Italian Job film stasera in tv 1 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

The Italian Job è il film stasera in tv mercoledì 1 luglio 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Italian Job film stasera in tv: scheda

USCITO IL: 11 luglio 2003

GENERE: Drammatico

ANNO: 2003

REGIA: F. Gary Gray

CAST: Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton, Seth Green, Jason Statham, Mos Def, Donald Sutherland, Christina Cabot, Franky G.

DURATA: 110 Minuti

The Italian Job film stasera in tv: trama

Charlie è il capo di una banda di rapinatori che è riuscita a rubare un’ingente quantità di oro da un palazzo a Venezia. Qualcuno, però, della banda sta cercando di impossessarsi di tutto il bottino…

The Italian Job film stasera in tv: curiosità

Si tratta del remake dell’omonimo film del 1969 di Peter Collinson con Michael Caine. In Italia il film originale si intitola Un colpo all’italiana.

The Italian Job streaming

The Italian Job streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Italian Job film stasera in tv: trailer

