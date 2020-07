Va in onda stasera in tv mercoledì 1 luglio 2020 su Rai 1 in prima serata alle ore 21:25 la replica di Vasco Rossi Modena Park per rivivere ancora una volta il concerto dei record. Di seguito ecco anticipazioni e ospiti. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV

Vasco Rossi il concerto dei record

Vasco Rossi Modena Park è stato l’evento musicale dell’anno, il più atteso di tutta l’estate 2017 che ha fatto diventare per un giorno la cittadina emiliana il centro del mondo rock. Il Blasco ha organizzato un concerto epocale per festeggiare insieme a tutti i suoi fan i 40 anni di carriera. Infatti oltre ai 220 mila spettatori presenti al live, la diretta è stata trasmessa anche in 200 cinema, in tre Arene, in tv e in spiaggia a Rimini.

Vasco Rossi Modena Park

Inoltre il concertone è andato in onda in diretta su Rai 1 con la conduzione di Paolo Bonolis che ha commentato il live di Vasco Rossi insieme ad alcuni ospiti come Gaetano Curreri, Milena Gabbanelli, Marco Materazzi e Maddalena Corvaglia. Tre ore di interminabili emozioni con la diretta del grande evento dal Modena Park al Parco Enzo Ferrari tra interviste, protagonisti, storie ma soprattutto canzoni di Vasco Rossi.

Vasco Rossi Modena Park stasera in tv 1 luglio il concerto su Rai 1

E stasera in tv mercoledì 1 luglio 2020 Rai 1, a 3 anni esatti dall’evento, ripropone proprio quella storica diretta in replica per una nuova emozionate serata insieme al Kom. La scaletta proposta da Vasco Rossi ha ripercorso in quattro ore di musica i brani più celebri, controversi e amati del Blasco, da quelli che conoscono sono i veri fan e ovviamente le grandi hit che hanno dominato nelle radio italiane. ASCOLTA LA PLAYLIST CON LA SCALETTA DEL LIVE

