Fracchia La Belva Umana è il film stasera in tv venerdì 3 luglio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Fracchia La Belva Umana film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Comico

ANNO: 1981

REGIA: Neri Parenti

CAST: Paolo Villaggio, Lino Banfi, Anna Mazzamauro, Francesco Salvi, Sandro Ghiani, Jole Silvani, Gigi Reder, Fiammetta Baralla, Antonio Allocca, Ugo Bologna, Massimo Boldi

DURATA: 99 Minuti

Fracchia La Belva Umana film stasera in tv: trama

Giandomenico Fracchia è un innocente quanto sfortunato impiegato succube del suo capo e incapace di alcuna reazione a sua difesa. Casualmente si ritrova essere il perfetto sosia di un sanguinario criminale noto col soprannome di Belva Umana e ricercato da tutte le polizie. Lo scambio di persona e gli equivoci che ne conseguono procurano al povero Fracchia un sacco di guai.

Fracchia La Belva Umana film stasera in tv: curiosità

È il primo dei due film incentrati sulla figura di Giandomenico Fracchia, personaggio inventato da Paolo Villaggio affine al più famoso ragionier Ugo Fantozzi.

Paolo Villaggio, Massimo Boldi e Lino Banfi hanno recitato insieme nel film I pompieri (1985), nel 1987 nel sequel Missione eroica – I pompieri 2 e nel 1986 in Scuola di ladri.

Fracchia La Belva Umana streaming

Fracchia La Belva Umana streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

