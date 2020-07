La Cosa è il film stasera in tv venerdì 3 luglio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La Cosa film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Thing

USCITA: 27 giugno 2012

GENERE: Fantascienza, Horror

ANNO: 2011

REGIA: Matthijs van Heijningen Jr.

CAST: Mary Elizabeth Winstead, Joel Edgerton, Eric Christian Olsen, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ulrich Thomsen, Jonathan Walker, Stig Henrik Hoff, Kim Bubbs, Trond Espen Seim, Jørgen Langhelle

DURATA: 103 Minuti

La Cosa film stasera in tv: trama

La paleontologa americana Kate Lloyd si unisce ad un team norvegese di scienziati che ha scoperto una nave extraterrestre sepolta nei ghiacci. Un organismo, morto apparentemente nell’impatto avvenuto migliaia di anni prima, viene liberato in seguito ad un esperimento dei ricercatori. La “cosa” si rivela un parassita in grado di trasformarsi in una replica perfetta di qualsiasi forma vivente. Kate, assieme al pilota Carter, cercherà di impedire che la creatura, potendo appunto assumere qualsiasi sembianza umana, li metta uno contro l’altro allo scopo di sterminarli tutti. La lotta per la sopravvivenza della razza umana ha inizio…

La Cosa film stasera in tv: curiosità

Il film è il prequel dell’omonima pellicola cult diretta da John Carpenter nel 1982. A sua volta, la storia è ispirata al raccconto horror-fantascientifico La cosa da un altro mondo (Who Goes There?) del 1938 di John W. Campbell.

La pellicola è ambientata tre giorni prima delle vicende del film del 1982.

Sul set vennero tenuti in mostra numerosi screen shot del precedente film in modo da ricreare la stazione norvegese alla perfezione. Inoltre, visto che non erano più presenti alcuni progetti della stazione ideata da Carpenter, per riprodurre l’altezza delle mura è stata utilizzata come proporzione l’altezza di Kurt Russell, protagonista del primo film.

La Cosa streaming

La Cosa film stasera in tv: trailer

