ULTIMO 5 CACCIA AI NARCOS PRIMA PUNTATA. Raoul Bova torna su Canale 5 nei panni del Capitano Ultimo con la replica degli episodi della quinta stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento venerdì 3 luglio 2020. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Ultimo 5 Caccia ai Narcos prima puntata: cast

Raoul Bova veste ancora una volta i panni del protagonista Ultimo. Insieme a lui troviamo nel cast Nerea Barros (Laura), Ruben Zamora (El Cobra), Luca Fiamenghi (Nick), Alberto Basaluzzo (Lucio), Pier Giorgio Bellocchio (Lampada), Josè Dammert (Santiago), Mayra Hermosillo (Monica), Pedro Hernandez (Cruz Zetaro) e Giusi Loschiavo (Giulia).

Ultimo 5 Caccia ai Narcos prima puntata: trama e anticipazioni 3 luglio

In questo quinto capitolo della fiction Ultimo sarà alle prese con i due gruppi criminali più potenti e feroci del mondo ossia ‘ndrangheta e cartelli messicani, uniti nel business del traffico di cocaina dal Sudamerica. Per fermare questa operazione di droga, un gruppo di carabinieri si era messo sulle tracce di El Cobra, capo del cartello degli Zetas. Quando il gruppo criminale ha scoperto la squadra anti-droga, ne ha ucciso i membri. Così ritroviamo Ultimo, a cui viene chiesto di seguire la missione.

Il protagonista contatta Laura Zunida Aguilar, la donna di El Cobra e il cui figlio fa parte di un gruppo di hacker messicani chiamati Anonymous che denunciano online i grandi cartelli del narcotraffico e la corruzione della polizia. Ultimo organizza una piccola squadra ma tutto deve restare segreto, anche perchè il Capitano vuole sostituirsi agli intermediari della ‘ndrangheta in affari con El Cobra. Per questo vuole conquistare la fiducia di Laura facendo leva sul figlio e riuscendoci, lei lo porta in Messico..

Ultimo 5 Caccia ai Narcos streaming

Sarà possibile vedere le due inedite puntate della quinta stagione sia in televisione, su Canale 5, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche dei due episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

