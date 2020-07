20 Anni Che Siamo Italiani replica: ospiti 4 luglio 2020 e dove vederlo

20 Anni Che Siamo Italiani è lo show in tre puntate su Rai 1 con Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio. Ecco ospiti e anticipazioni del terzo appuntamento in replica stasera in tv stasera in tv sabato 4 luglio 2020 e dove vederlo. SCOPRI COSA C’È IN TV

20 Anni Che Siamo Italiani: il nuovo show di Rai 1

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada conducono su Rai 1 20 Anni Che Siamo Italiani: tre prime serate evento per raccontare questo inaspettato anniversario: dall’exploit nazionale di D’Alessio a Sanremo, all’arrivo della Incontrada nel nostro Paese. Gigi, Vanessa e i loro grandi ospiti emozioneranno il pubblico attraverso il racconto dei loro primi 20 anni da italiani e di come in questo tempo siano cambiate le usanze, i modi e i gusti nel nostro Paese. Non mancheranno momenti celebrativi e di riflessione, il tutto avvolto in un’atmosfera leggera e spassosa.

20 Anni Che Siamo Italiani: ospiti 13 dicembre 2019

Ultima puntata, domani venerdì 13 dicembre, su Rai 1, di 20 Anni Che Siamo Italiani, che la scorsa settimana si è confermato sia come programma più visto della prima serata sia come il più commentato sui social. Anche nel terzo appuntamento, un ricco cast di ospiti accompagnerà Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, che si divertiranno ed emozioneranno il pubblico attraverso il racconto dei loro primi 20 anni da italiani, e di come in questo tempo siano cambiate le usanze, i modi e i gusti nel nostro paese. Sul palco con i due conduttori si alterneranno Il Volo, Pippo Baudo, Nek, Alessandro Siani, Niccolò Agliardi, Flavio Insinna, Anna Tatangelo, Giuseppe Zeno, Nino D’Angelo e Gigi Marzullo.

20 Anni Che Siamo Italiani tra musica e spettacolo

La grande orchestra, composta da 26 elementi e diretta da Adriano Pennino, sarà il centro musicale dello spettacolo, e non solo. Saranno tante le sorprese canore che uniranno Gigi e Vanessa, insieme ad artisti che in questi ultimi due decenni sono diventati punto di riferimento per molti giovani e da questi sono stati riscoperti. Non mancheranno momenti celebrativi e di riflessione, il tutto avvolto in un’atmosfera leggera e vivace che renderà lo show unico e originale. I telespettatori da casa saranno chiamati a partecipare al racconto, con l’hashtag #20AnniCheSiamoItaliani, ciascuno ricordando sui social i propri ultimi vent’anni.

20 Anni Che Siamo Italiani: dove vederlo

I tre appuntamenti andranno in onda il venerdì in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:15 circa. La serata sarà disponibile anche in diretta streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi volesse rivedere lo show, dopo la fine della diretta, verrà messo in replica in streaming gratuito sul sito RaiPlay. Inoltre è possibile guardare in streaming la diretta anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay, disponibile per iOS e Android.

20 Anni Che Siamo Italiani sui social

