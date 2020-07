Chicago Fire 7 trama episodi 8 luglio 2020 su Italia 1

CHICAGO FIRE 7 EPISODI 8 LUGLIO 2020. Arriva su Italia 1 mercoledì 8 luglio 2020 la settima stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Fire 7 trama episodio 3 Inganni. Un papà sta guidando il suo SUV, a bordo c’è anche suo figlio Mason. L’auto precipita, ma la caserma 51 salva entrambe le vittime. La madre di Mason accusa suo marito di tentato omicidio-suicidio, essendo lui molto depresso per via del divorzio. Severide scopre che il marito ha detto la verità: ha sterzato all’improvviso, precipitando dal cavalcavia, perchè sulla strada era comparso un cervo. Il comandante non ascolta le raccomandazioni di Gorsch e sceglie Herrmann come nuovo tenente della caserma.

Chicago Fire 7 trama episodio 4 Nessuna carità. La moglie di un veterano del Vietnam, diventata vedova e decide di vendere al mercatino del quartiere i vecchi cimeli che collezionava suo marito. Tra questi ci sono delle granate vere. Di queste ne ha vendute tre, due sono già esplose e hanno fatto delle vittime. La squadra 51 riesce a trovare la terza.

Chicago Fire 7 trama episodio 5 Strane esplosioni. La caserma 51 deve vedersela con Goersch che e’ stato mandato dal commissario Grissom per trovare una scusa per rimuovere dal comando Boden. Casey viene avvicinato da Naomi, una reporter che indaga su degli strani incendi scoppiati in un determinato modello di casa mobile. Il Molly’s è in crisi. Herrmann e i suoi colleghi scoprono che la causa e’ legata a una cattiva recensione su Yelp.

Chicago Fire streaming

Chicago Fire streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

