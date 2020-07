MANIFEST 2 TRAMA EPISODI 10 LUGLIO 2020. La seconda stagione della serie tv targata NBC arriva per la prima volta in chiaro su Canale 5. Ecco di seguito le anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Manifest 2 trama episodi 10 luglio 2020 su Canale 5

Manifest 2X01 Allacciate le cinture. Mentre la famiglia Stone prova a riprendersi dal terribile scontro che ha visto protagonisti Jared e Zeke, una nuova “chiamata” mette tutti a durissima prova. Nel frattempo, il Maggiore stringe la sua morsa sull’ingnara Saanvi.

Manifest 2X02 Il ritrovamento. Ben stringe un’alleanza cauta con uno studente universitario isolato del volo 828, le cui chiamate hanno scoperto un crimine violento o lo hanno aiutato a commetterne uno. Mentre Saanvi cerca di approfondire le sue ricerche sulla data della morte, Grace fa una scoperta sorprendente sulla sua gravidanza e Olive incontra uno spirito affine.

Manifest 2X03 Orizzonte artificiale. La famiglia Stone fa fatica a sbloccare l’ondata delle spaventose 828 chiamate misteriose, perchè la persona che potrebbe essere la chiave per risolverle è rinchiusa dietro alle sbarre.

Manifest streaming

La serie tv Manifest streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

