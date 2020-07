Lupin E Il Tesoro Del Titanic è il film stasera in tv sabato 11 luglio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Lupin E Il Tesoro Del Titanic film stasera in tv: trama

Un misterioso gruppo di ninja attaccano Goemon cercando di rubare la sua spada. Questo tentato furto porterà il samurai e Lupin in una nuova avventura in cui sono coinvolti il Titanic, un’antica pergamena e una lega metallica invincibile. Infatti la spada Onnipotente di Geomon non è cosi come si crede: esiste una lega di metallo che è ancora più straordinaria e da questa potrebbe uscire un’arma indistruttibile.

La formula della lega però si cela in una piccola scultura di un dragone. Sono moltissime le persone che vorrebbero mettere le mani sulla impagabile formula, tra cui il boss della mafia di Hong Kong Chin Chin, che desidera costruire un’arma imbattibile per sottomettere i governi delle grandi potenze mondiali. Geomon, invece, si metterà alla ricerca del dragone perchè il suo destino è quello di riportarlo nella sua antica dimora. Sarà però Lupin a recuperare il Dragone..

Lupin E Il Tesoro Del Titanic streaming

Lupin E Il Tesoro Del Titanic film stasera in tv

