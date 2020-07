The guilty Il colpevole film stasera in tv 13 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

The guilty Il colpevole è il film stasera in tv lunedì 13 luglio 2019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The guilty Il colpevole film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Guilty

USCITO IL: 15 giugno 2001

GENERE: Thriller

ANNO: 2000

REGIA: Anthony Waller

CAST: Bill Pullman, Gabrielle Anwar, Devon Sawa, Angela Featherstone, Joanne Whalley

DURATA: 108 Minuti

The guilty Il colpevole film stasera in tv: trama

Quando il giovane Nathan esce dal carcere viene a sapere che suo padre naturale è l’avvocato Callum Crane. L’uomo ha un rapporto violento con la sua praticante Sophie. Quest’ultima per questo lo ricatta chiedendogli di rinunciare alla carica di giudice federale per evitare una sua denuncia per stupro. Crane, ignaro di esserne padre, conosce per caso Nathan e gl commissiona il delitto di Sophie.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The guilty Il colpevole film stasera in tv: curiosità

La sceneggiatura è firmata a quattro mani da Simon Burke, William Davies.

Musica è della compositrice britannica Debbie Wiseman.

Le riprese sono state girate a Vancouver, nel British Columbia.

Il film è un remake di un omonimo film tv britannico del 1992.

In realtà la nomina a Giudice federale richiede l’approvazione del Congresso, un processo piuttosto lungo che spesso richiede molti mesi e non come avviene nel film dove il protagonista riceve una semplice telefonata.

The guilty Il colpevole streaming

The guilty Il colpevole streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The guilty Il colpevole film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/VpauOCG6Soc

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili