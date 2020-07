L’allenatore nel pallone è il film stasera in tv giovedì 16 luglio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’allenatore nel pallone film stasera in tv: cast

La regia è di Sergio Martino. Il cast è composto da Lino Banfi, Gigi Sammarchi, Andrea Roncato, Urs Althaus, Camillo Milli, Giuliana Calandra, Licinia Lentini, Francesco Caracciolo, Stefano Davanzati, Sergio Martino, Alessandro Partexano, Stefania Spugnini, Viviana Larice, Nando Martellini, Carlo Ancelotti, Luciano Spinosi, Aldo Biscardi, Roberto Pruzzo, Zico, Niels Liedholm, Fulvio Stinchelli, Sergio Santarini, Sergio Giubilo, Oscar Damiani, Fabrizio Maffei, Odoacre ‘Dodo’ Chierico, Giancarlo De Sisti, Roberto Scarnecchia, Giorgio Martino, Giampiero Galeazzi, Francesco Graziani.

L’allenatore nel pallone streaming

L’allenatore nel pallone streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

L’allenatore nel pallone film stasera in tv: trama

Oronzo Canà (Lino Banfi) un mediocre allenatore foggiano, viene chiamato dal patron della Longobarda per dirigere la sua squadra appena promossa in serie A. Canà ignora che le mire del presidente siano ben lontane dalla genuina ricerca della gloria sportiva…

L’allenatore nel pallone film stasera in tv: trailer

