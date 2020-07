Manifest 2 trama episodi 17 luglio 2020 su Canale 5

MANIFEST 2 TRAMA EPISODI 17 LUGLIO 2020. La seconda stagione della serie tv targata NBC arriva per la prima volta in chiaro su Canale 5. Ecco di seguito le anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Manifest 2 trama episodi 10 luglio 2020 su Canale 5

Manifest 2X04 Nelle pieghe del tempo. Saanvi cerca in tutti i modi di mantenere il segreto sulla sua ricerca, nonostante venga spiata dal Maggiore. Tra Jared e Tamara nasce una simpatia.

Manifest 2X05 Volo coordinato. Un gruppo di teppisti fa irruzione nella chiesa di Adrian e distrugge tutto, mentre un camion travolge di proposito l’auto di Grace, che finisce in ospedale.

Manifest 2X06 Viaggio di ritorno. TJ e Olive fanno ricerche approfondite sui tarocchi nella speranza di scoprire qualcosa di utile sulla data di morte. Intanto cresce l’attrazione tra loro.

Manifest 2X07 Uscita d’emergenza. Olive e TJ vanno insieme in un locale. Ben, per comprendere il significato di una chiamata ricevuta da numerosi passeggeri, chiede ad Adrian d’incontrarlo.

Manifest streaming

La serie tv Manifest streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

