The Boss film stasera in tv 17 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

The Boss è il film stasera in tv venerdì 17 luglio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Boss film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 16 giugno 2016

GENERE: Commedia

ANNO: 2016

REGIA: Ben Falcone

CAST: Melissa McCarthy, Kristen Bell, Peter Dinklage, Kristen Schaal, Kathy Bates, Cecily Strong, Margo Martindale, Tyler Labine

DURATA: 99 Minuti

The Boss film stasera in tv: trama

Michelle Darnell è un’imprenditrice di successo, un vero e proprio gigante dell’industria, che di punto in bianco viene accusata di insider trading e va in prigione. Dopo sei mesi di reclusione viene rilasciata ma le persone che ha fregato non sono disposte a perdonarla. Si ritrova quindi in difficoltà e costretta a trasferirsi da una delle sue vecchie dipendenti dell’azienda che maggiormente tormentava, interpretata da Kristen Bell. Qui passa molto tempo con sua figlia decidendo di creare una nuova azienda per produrre e vendere brownies. Michelle creerà un vero e proprio squadrone di venditrici di dolcetti, ma si scontrerà con le rivali, i Denti di Leone. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

The Boss film stasera in tv: curiosità

Peter Dinklage è diventato famoso al grande pubblico grazie alla serie tv Game Of Thrones, dove interpreta Tyrion Lannister.

Millie Bobby Brown, la Eleven/Undici di Stranger Things, ha fatto l’audizione per interpretare Michelle da bambina, ma la parte è stata assegnata alla vera figlia di Melissa McCarthy.

Si tratta della terza collaborazione tra la McCarthy e Kathy Bates che hanno lavorato anche in Tammy (2014) e Mike & Molly (2010).

Michelle Darnell si basa su un personaggio interpretato da Melissa McCarthy durante i suoi spettacoli di cabaret.

The Boss streaming

The Boss streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Boss film stasera in tv: trailer

