La grande Gilly Hopkins è il film stasera in tv sabato 18 luglio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, trama, trailer e dove vederlo in streaming.

La grande Gilly Hopkins film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Great Gilly Hopkins

GENERE: commedia, drammatico, family

ANNO: 2016

REGIA: Stephen Herek

CAST: Julia Stiles, Kathy Bates, Glenn Close, Octavia Spencer, Billy Magnussen, Sophie Nélisse, Bill Cobbs

DURATA: 99 minuti

La grande Gilly Hopkins film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Gilly (Sophie Nélisse) è una ragazzina di 11 anni che è stata abbandonata dalla madre naturale. Ha un carattere impossibile ed ben nota agli assistenti sociali che la hanno vista passare da una famiglia affidataria all’altra. Pur continuando a sperare di ritrovare la madre naturale Courtney (Julia Stiles) e non potendo la nonna (Glenn Close) occuparsi di lei, viene mandata a vivere con i Trotters. La signora Trotter (Kathy Bates) è una donna dolce e affettuosa, la mamma di cui Gilly avrebbe bisogno. Per l’irascibile ragazzina forse le cose stanno per cambiare…

La grande Gilly Hopkins film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto dall’omonima novella per bambini scritta da Katherine Paterson nel 1978.

Il film non è mai uscito nei cinema italiani.

La pellicola è stata sceneggiata e prodotta da David L. Paterson.

La grande Gilly Hopkins streaming

La grande Gilly Hopkins streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La grande Gilly Hopkins film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

