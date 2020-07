SORELLE PRIME PUNTATA. Torna su Rai 1 martedì 21 luglio 2020 in replica la fiction con protagonista Anna Valle insieme a Loretta Goggi. Di seguito cast, storia, trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Sorelle: cast e storia

La nuova fiction targata Rai intitolata Sorelle si sviluppa tra mistero e i rapporti complicati tra madre, figlie e sorelle. La regia della serie è affidata a Cinzia Th Torrini, mentre la storia è stata scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta. Si tratta dello stesso team creativo di Un’altra vita, altra fiction Rai che in passato ha ottenuto grande successo di pubblico. Oltre ad Anna Valle, che veste i panni della protagonista Chiara, troviamo nel cast anche Ana Caterina Morariu (la sorella Elena), Giorgio Marchesi, Alessio Vassallo, Irene Ferri e Loretta Goggi che presta il volto ad Antonia, madre di Chiara ed Elena. Sorelle è un dramedy che racconta la storia di rinascita femminile. Si tratta di un racconto forte e variopinto che unisce alla perfezione i generi drammatico, romantico con quelli più oscuri del giallo con sfumature sul paranormale.

Sorelle prima puntata: trama e anticipazioni 21 luglio 2020

Chiara è un brillante avvocato, single e senza figli che sta per diventare la titolare di un grosso studio legale. Nonostante l’assistente Daniele la corteggi in modo spassionato, Chiara è decisa di non innamorarsi più di nessuno dal momento in cui in passato ha sofferto enormemente. Infatti anni prima sua sorella Elena le ha portato via il suo grandissimo amore Roberto (Giorgio Marchesi), con cui ha anche avuto tre figli. Improvvisamente Elena scompare, così Chiara è costretta a tornare a Matera per scoprire cosa sia successo e prendersi cura dei nipoti.

Cos’è successo ad Elena? Spesso la donna spariva per qualche giorno ogni volta che viveva una nuova storia d’amore, ma questa volta di lei non ci sono più tracce. Nel frattempo Chiara, arrivata a Matera, incontra la sua famiglia tra cui sua madre Antonia. Ma ritrova anche Roberto, anche lui tornato nella cittadina pugliese per la scomparsa dell’ex moglie. Ora l’uomo vive a Bologna con la nuova compagna. Chiara è sempre più presa a capire cosa sia successa alla sorella, ma accade qualcosa di straordinario: Elena le appare in sogno e le rivela informazioni fondamentali per le indagini..

Sorelle streaming

La fiction Sorelle streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

