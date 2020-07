SQUADRA SPECIALE COBRA 11 EPISODI 21 LUGLIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 martedì 21 luglio 2020 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Squadra Speciale Cobra 11: trama episodi 21 luglio 2020 su Rai 2

Squadra Speciale Cobra 11 – stagione 23 episodio 9 Vendetta in maschera. Mentre sono intenti a festeggiare il carnevale di Colonia, Paul e Semir si ritrovano nel bel mezzo di una rapina con aggressione orchestrata da tre malviventi mascherati da clown. Dopo un rocambolesco inseguimento per le vie della città in festa, i nostri poliziotti scoprono che dietro alle tre maschere da clown si nascondono tre mogli decise a vendicarsi dei rispettivi mariti infedeli, violenti, e criminali.

Squadra Speciale Cobra 11 – stagione 23 episodio 10 L’angelo rosso. Un uomo ferito a morte si rifugia in una chiesa dove il sacerdote raccoglie la sua confessione. I due ispettori interrogano il prete che, ovviamente, non può rivelare il contenuto della confessione. Semir e Paul scoprono che la vittima era ricattato e sono convinti che il responsabile di tutto sia l’Angelo Rosso un killer professionista venuto dal passato. Ma i colpi di scena non finiscono mai.

Squadra Speciale Cobra 11 streaming

La serie tv Squadra Speciale Cobra 11 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

