A Beautiful Mind è il film stasera in tv mercoledì 22 luglio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

A Beautiful Mind film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: A Beautiful Mind

USCITA: 15 febbraio 2002

GENERE: Drammatico

ANNO: 2001

REGIA: Ron Howard

CAST: Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly, Paul Bettany, Adam Goldberg, Judd Hirsch, Josh Lucas, Anthony Rapp, Christopher Plummer, Vivien Cardone, Jason Gray-Stanford, Tanya Clarke, Thomas F. Walsh, Kent Cassella, Patrick Blindauer, John Blaylock.

DURATA: 134 Minuti

A Beautiful Mind film stasera in tv: trama

Nel 1947 John Forbes Nash Jr. (futuro premio Nobel 1994 per l’economia) viene ammesso all’Università di Princeton per la specializzazione post lauream in matematica. La scuola è per tradizione frequentata dai rampolli delle più rucche e nobili famiglie del paese. Ma a differenza di quasi tutti i suoi colleghi, John non ha origini nobili. La situazione non è facile per lui, è un ragazzo solitario, eccentrico e difficile con una ossessione che lo tormenta: trovare un’idea veramente originale. Ai suoi occhi, infatti, questa è l’unica cosa che avrà mai valore nella vita. Un tormento che lo porterà al successo ma anche verso il baratro della schizofrenia.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

A Beautiful Mind film stasera in tv: curiosità

Il film si ispira ad una storia vera, alla vita di John Forbes Nash Jr.

La pellicola ha vinto Golden Globes 2002: miglior film, miglior attore protagonista (Russell Crowe), miglior attrice non protagonista (Jennifer Connelly), miglior sceneggiatura (Akiva Goldsman) nella categoria film drammatico.

Ha ottenuto premi oscar 2002: miglior film, miglior regista a Ron Howard, migliore attrice non protagonista a Jennifer Connelly, miglior sceneggiatura non originale ad Akiva Goldsman.

A Beautiful Mind streaming

A Beautiful Mind streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

A Beautiful Mind film stasera in tv:trailer

https://www.youtube.com/watch?v=UT4Oq_dOofY

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili