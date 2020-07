MANIFEST 2 TRAMA EPISODI 24 LUGLIO 2020. La seconda stagione della serie tv targata NBC arriva per la prima volta in chiaro su Canale 5. Ecco di seguito le anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Manifest 2 trama episodi 24 luglio 2020 su Canale 5

Manifest 2X10 Cambio di rotta. Con un’operazione tanto coraggiosa quanto rischiosa, Jared riesce a smascherare il gruppo di fanatici che vogliono eliminare i passeggeri dell’828, e a salvare Zeke.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Manifest 2 trama episodi 24 luglio 2020 su Canale 5

Manifest 2X011 La Fenice. Zeke si cura con la terapia sperimentale di Saanvi, ma senza grossi risultati. Michela scopre per caso un grosso traffico di anfetamina.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Manifest streaming

La serie tv Manifest streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Manifest sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Manifest basta andare sull’hashtag ufficiale #Manifest, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Manifest e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Manifest: link utili