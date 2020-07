I Goonies è il film stasera in tv sabato 25 luglio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

I Goonies film stasera in tv: cast

La regia è di Richard Donner. Il cast è composto da Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Corey Feldman, Kerry Green, Martha Plimpton, Jonathan Ke Quan, John Matuszak, Robert Davi, Joe Pantoliano, Anne Ramsey, Lupe Ontiveros, Mary Ellen Trainor, Keith Walker, Curtis Hanson, Steve Antin, Paul Tuerpe, Charles McDaniel, Elaine Cohen McMahon, Richard Donner.

I Goonies film stasera in tv: trama

Mikey e i suoi amici si preparano a lasciare, seppur a malincuore, l’amato quartiere di Goon Docks (ad Astoria). Il pomeriggio prima del trasloco, i ragazzi trovano in una soffitta una misteriosa mappa che pare condurre al tesoro del famigerato pirata Billy l’Orbo…

I Goonies streaming

I Goonies streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

I Goonies film stasera in tv: trailer

