Lupin Una cascata di diamanti è il film stasera in tv sabato 25 luglio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1.

Lupin Una cascata di diamanti film stasera in tv: trama

Accorso al capezzale di Dolune, Lupin riceve dall’amico un grosso diamante, il Penombra, chiave d’accesso ad un favoloso tesoro appartenuto ai Ghelti, un’antica popolazione sterminata un secolo fa dagli Igo, e nascosto in una località del Marocco. Accompagnato da Jigen, Lupin giunge nel nord Africa inseguito da Zenigata e Gundam, i quali si accordano con la polizia locale affinché arresti Lupin. A dare la caccia a Lupin si aggiunge anche una banda di pericolosi assassini guidati da Sadachiyo, una donna spietata e crudele.

Lala, una ragazza del luogo, salva la vita a Lupin che apprende, in seguito, dalla nonna di Lala che il diamante in suo possesso è solo la metà del diamante che consente l’accesso al tesoro. Dopo alterne vicende, Lupin scopre che Laly, discendente dell’antica stirpe dei Ghelti, possiede l’altra metà della preziosa pietra. Anche Gundam, discendente degli Igo, lotta per entrare in possesso del tesoro.

Lupin Una cascata di diamanti streaming

Lupin Una cascata di diamanti streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

