Tutti pazzi per l’oro film stasera in tv 26 luglio: cast, trama, streaming

Tutti pazzi per l’oro è il film stasera in tv domenica 26 luglio 2020 in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Tutti pazzi per l’oro film stasera in tv: cast

La regia è di Andy Tennant. Il cast è composto da Kate Hudson, Matthew McConaughey, Donald Sutherland, Alexis Dziena, Ewen Bremner, Ray Winstone, Kevin Hart, Malcolm-Jamal Warner, Brian Hooks, David Roberts, Michael Mulheren, Adam LeFevre, Rohan Nichol, Roger Sciberras, Duncan Young, Xavier Fernandez.

Tutti pazzi per l’oro film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Ben “Finn” Finnegan (Matthew McConaughey) è ossessionato dall’idea di ritrovare la leggendaria Dote della Regina risalente al XVIII secolo. La leggenda racconta che nel 1715 un tesoro inestimabile contenuto all’interno di 40 casse sia andato perduto in mare. Finn ha speso tutti i suoi denari per cercare questo tesoro ed ora ha mandato a fondo anche il suo matrimonio con Tess (Kate Hudson). Tess sta ora sta ricostruendosi una vita e lavora a bordo di un mega-yacht di proprietà del miliardario Nigel Honeycutt (Donald Sutherland). Nel frattempo Finn scopre un nuovo indizio sul luogo in cui si troverebbe il tesoro.

Pur di raggiungere il suo scopo il moderno cercatore di tesori grazie al suo fascino riesce a farsi prendere a bordo dello yacht di Nigel e a convincere il miliardario e la sua giovane rampolla Gemma ad unirsi a lui nella ricerca delle ricchezze spagnole. Tess seppur sconcertata dal fatto si associa al eterogeneo gruppo per partecipare alla ricerca del tesoro. Ma non sono gli unici a cercarlo. Quello che un tempo era il mentore di Finn, Moe Fitch e uno spietato gangster, Bigg Bunny hanno intenzione di battere Finn nell’impresa..

Tutti pazzi per l’oro streaming

Tutti pazzi per l’oro streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Tutti pazzi per l’oro film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

