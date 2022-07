L’amatissima fiction con Terence Hill torna in onda in replica su Rai 1 giovedì 28 luglio 2022. Ecco di seguito trama e anticipazioni sulla settima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Don Matteo 12 trama e anticipazioni puntata 28 luglio 2022

Don Matteo 12 12 trama episodio 8 Non dire falsa testimonianza. Una donna viene trovata in fin di vita. La figlia di lei, Chiara, dice di sapete chi è stato, Don Matteo. L’accusa è doppiamente sconvolgente. Si apre un caso che coinvolge il sacerdote, che rifiuta di difendersi, chiuso in un ostinato mutismo, mentre Anna e il Maresciallo si battono per dimostrare la sua innocenza. Nel frattempo, Nino deve tenere a bada suor Luciana, zia missionaria, che non vede il nipote da anni e che a causa di una piccola bugia è convinta che Nino sia un sacerdote. Per non deluderla, Cecchini la asseconda e si improvvisa “don Nino”. Intanto, Anna si ritrova a un bivio nella sua vita sentimentale: cosa sceglierà di fare il nostro Capitano?

Don Matteo 12 streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Canale 5, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi.

Don Matteo 12: seguilo con noi

Per commentare in diretta la fiction Don Matteo 12 con Terence Hill basta andare sull'hashtag ufficiale #DonMatteo12, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Don Matteo 12: link utili