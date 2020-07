Roba Da Ricchi è il film stasera in tv giovedì 30 luglio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Roba Da Ricchi film stasera in tv: scheda

GENERE: Comico

ANNO: 1987

REGIA: Sergio Corbucci

CAST: Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Lino Banfi, Francesca Dellera, Maurizio Micheli, Serena Grandi, Laura Antonelli, Milena Vukotic, Enzo Garinei, Vittorio Caprioli, Alfiero Toppetti

DURATA: 111 Minuti

Roba Da Ricchi film stasera in tv: trama

Il film è diviso in tre episodi che hanno in comune soltanto la località in cui si svolgono: Montecarlo.

EPISODIO 1. La giovane principessa Topazia un giorno vede di passaggio sulla Costa azzurra un giovane parroco, don Vittorino. In lui crede di riconoscere l’uomo che nelle notti di luna piena le appare in sogno e abusa di lei. Don Vittorino è costretto a presentarsi alla ragazza..

EPISODIO 2. Dora una prosperosa donna raggira sia il marito Guido Baldo che un imbranato assicuratore Attilio Carbone suo spasimante. La donna commette con l’aiuto di entrambi che sono all’insaputa l’uno dell’altro, compierà una truffa di miliardi ai danni dell’assicurazione. Poi ottenuto il denaro la donna li gabberà lasciandoli a farsi compagnia l’un l’altro su di un’isola deserta del Pacifico.

EPISODIO 3. Un ricco industriale barese, Aldo Petruzzelli, in vacanza con tutta la famiglia sulla Costa Azzurra, ha la moglie Mapi che tenta il suicidio, perché pazzamente innamorata di un giovane e brutto cantautore. Il marito, per far guarire la consorte, è quindi costretto a persuadere lui stesso il giovanotto ad incontrare la moglie. I due poi diventano amanti e continueranno la loro relazione alle spalle del marito credulone.

Roba Da Ricchi film stasera in tv: curiosità

La pellicola, che presenta la struttura ad episodi, racconta usi e costumi degli italiani.

Roba Da Ricchi film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/APxEkcKJtbU

