Il tocco del male è il film stasera in tv venerdì 31 luglio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il tocco del male film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Fallen

GENERE: Drammatico

ANNO: 1998

REGIA: Gregory Hoblit

CAST: Denzel Washington, John Goodman, James Gandolfini, Gabriel Casseus, Tara Carnes, Embeth Davidtz, Elias Koteas, Robert Joy, Frank Medrano, Donald Sutherland, Jeff Tanner, Michael J. Pagan, Ronn Munro

DURATA: 120 Minuti

Il tocco del male film stasera in tv: trama

Il detective della omicidi John Hobbes assiste all’esecuzione capitale del demoniaco serial Killer Edgar Reese. Ma persino in seguito alla sua morte, i medesimi sanguinosi delitti proseguono.. Che il rivale di Hobbes sia il Male incarnato?

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il tocco del male film stasera in tv: curiosità

La canzone Sympathy for the devil dei Rolling Stones fa parte della colonna sonora del film, in particolare della parte finale.

L’autore Nicholas Kazan ha scritto il personaggio di Jonesy proprio per John Goodman.

Durante la post-produzione, al film è stato applicato un filtro particolare che intensifica le parti in ombra e illumina quelle più in luce apposta per dare alla pellicola un maggior effetto.

Il tocco del male streaming

Il tocco del male streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il tocco del male film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili