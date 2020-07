Maleficent è il film stasera in tv venerdì 31 luglio 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Maleficent film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 28 maggio 2014

GENERE: Fantasy

ANNO: 2014

REGIA: Robert Stromberg

CAST: Angelina Jolie, Elle Fanning, Juno Temple, India Eisley, Sharlto Copley, Sam Riley, Imelda Staunton, Lesley Manville, Kenneth Cranham

DURATA: 97 minuti

Maleficent film stasera in tv: trama

La fata Malefica, bellissima e dal cuore puro con grandi ali nere, vive in pace nel suo regno incantato. Quando conosce Stefano, giovane ma ambizioso umano del regno accanto, i due si innamorano. Presto però il regno di Malefica viene minacciato da Re di Stefano, che arriva alle porte della foresta incantata con un esercito per schiacciare le creature magiche. Malefica, così, diventa la protettrice delle sue terre ma Stefano la tradisce tagliandole le ali e portandole al suo Re come prova di averla uccisa. Malefica, così, ferita nel corpo e nel cuore giura vendetta contro Stefano, che nel frattempo diventa Re. Quando nasce la piccola Aurora, figlia di Stefano e della sua regina, Malefica le scaglia contro una maledizione terribile, così il Re la fa portare via da tre sbadatissime fate che la crescono nei boschi. E qui la storia prende una piega davvero imprevista, infatti Malefica osserva Aurora crescere ogni giorno e se ne affeziona, tanto che la bambina crede che lei sia la sua madrina..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Maleficent film stasera in tv: curiosità

È già in cantiere un sequel del film.

La magia di Malefica cambia colore nel film: quando è buona è dorata mentre quando è cattiva è verde.

Lana Del Rey interpreta nei titoli di coda la celebre canzone Once Upon a Dream dell’originale La bella addormentata nel bosco del 1959.

Angelina Jolie ha effettuato tutti gli stunt di volo e battaglia senza usare controfigure.

Maleficent streaming

Maleficent streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Maleficent film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili