Tutto può cambiare è il film stasera in tv venerdì 7 agosto 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Tutto può cambiare film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Begin Again

GENERE: commedia, drammatico, musicale

ANNO: 2014

REGIA: John Carney

CAST: Keira Knightley, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld, Catherine Keener, Adam Levine, Mos Def, James Corden

DURATA: 104 Min

Tutto può cambiare film stasera in tv: trama

Greta (Keira Knightley) e Dave (Adam Levine) stanno insieme da tanti anni. Entrambi sono cantautori . Quando Dave riceve un’offerta da un colosso dell’industria musicale, vanno ad abitare a New York. Dave fatica a gestire l’improvvisa fama e celebrità per non parlare delle molte tentazioni che ne conseguono. Il rapporto tra i due comincia aa avere dei cedimenti. Nella nuova città anche per Greta si presentano delle opportunità. Infatti incontra Dan (Mark Ruffalo), un dirigente di un’etichetta musicale che assiste per caso ad una sua esibizione nell’East Village e resta subito colpito dal suo talento naturale. Da questo incontro casuale nasce la storia di due persone che cercheranno di cambiare reciprocamente nello spazio di una breve estate newyorchese.

Tutto può cambiare film stasera in tv: curiosità

Il film è stato proiettato in anteprima mondiale alla 38^ edizione del Toronto International Film Festival.

Il brano Lost Stars, interpretato da Adam Levine, è presente nell’album V dei Maroon 5.

Il regista John Carney ha curato anche la sceneggiatura

Tutto può cambiare film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=8EX0uhfTyRA

