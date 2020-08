Borotalco è il film stasera in tv sabato 8 agosto 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, trama, trailer e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Borotalco film stasera in tv: cast

La regia è di Carlo Verdone. Il cast è composto da Carlo Verdone, Eleonora Giorgi, Angelo Infanti, Christian De Sica, Roberta Manfredi, Mario Brega, Enrico Papa, Isa Gallinelli.

Borotalco film stasera in tv: trama

Sergio Benvenuti, un ragazzotto ingenuo e piuttosto impacciato, ha finalmente trovato lavoro come venditore presso una casa editrice musicale. Dovrebbe essere l’opportunità che cercava per poter racimolare qualche soldo per potersi finalmente sposare con la sua fidanzata di sempre. In realtà finisce all’ultimo posto nelle vendite. Per un equivoco viene scambiato, da una sua collega, per un vissuto playboy.

Borotalco streaming

Borotalco streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Borotalco film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=moyPpDyf4aw

