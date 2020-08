Il Buono il Brutto il Cattivo è il film stasera in tv sabato 8 agosto 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Buono il Brutto il Cattivo film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 23 dicembre 1966

GENERE: Azione, Drammatico, Western

ANNO: 1966

REGIA: Sergio Leone

CAST: Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef, Luigi Pistilli, Aldo Giuffré, Rada Rassimov, Chelo Alonso, Angelo Novi, Mario Brega, Enzo Petito, John Bartha, Antonio Casas, Lorenzo Robledo, Antonio Casale, Sandro Scarchilli, Claudio Scarchilli, Livio Lorenzon

DURATA: 161 Minuti

Il Buono il Brutto il Cattivo film stasera in tv: trama

Siamo nel 1862. Tuco e Il Biondo, girano gli stati confederati mentre impazza la guerra di secessione imbrogliando le cittadine per ricevere denaro: uno arriva consegnando l’altro e dopo aver incassato la taglia, durante l’impiccagione torna e salva dal cappio il compare. Nel frattempo Sentenza è da sempre alla ricerca del tesoro del terribile Bill Carson sepolto con lui, quando Tuco e il Biondo per caso scoprono uno il nome scritto sulla tomba e l’altro la sua ubicazione. A loro discapito, così, Tuco (il brutto), Il Biondo (il buono) e Sentenza (il cattivo) sono costretti a cooperare per trovare il tesoro controllandosi a vicenda di continuo. La scena finale del triello è rimasta nella storia del cinema per l’intensità della scena e la capacità sopraffina di regia di Sergio Leone coadiuvate dall’incredibile musica di Morricone.

Il Buono il Brutto il Cattivo film stasera in tv: curiosità

La pellicola del 1966 chiude la cosiddetta Triologia del Dollaro, che ha fatto scuola nel genere spaghetti western. Celebre anche la colonna sonora, curata dal premio Oscar Ennio Morricone.

Alcuna parte della critica non accolse bene all’inizio il film che invece fu un enorme successo di pubblico. Ad oggi è considerato da esperti critica e pubblico una delle migliori pellicole di tutti i tempi.

Il Buono il Brutto il Cattivo streaming

Il Buono il Brutto il Cattivo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Il Buono il Brutto il Cattivo film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=QCShax2Mhp0

