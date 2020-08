Stasera in tv sabato 8 agosto 2020 va in onda Una storia da cantare dedicata a Lucio Battisti in onda in prima serata su Rai 1 con Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. Scopri ospiti, anticipazioni e dove vederlo. SCOPRI COSA C’È IN TV

Una storia da cantare stasera in tv 8 agosto su Lucio Battisti

Dopo aver raccontato Fabrizio De André e Lucio Dalla, Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero ripercorreranno la vita dell’artista di Poggio Bustone che ha abbattuto tutti gli schemi della musica italiana, creando versi e melodie immortali e ancora capaci di conquistare le giovani generazioni.

Tra gli ospiti in studio non poteva mancare Mogol, che con Lucio formò lo storico sodalizio artistico che ha dato vita ad un’incredibile produzione di successi senza tempo. Insieme a lui Patty Pravo, per la quale Battisti scrisse alcuni brani, e Maurizio Vandelli de l’Equipe 84.

Una storia da cantare stasera in tv 8 agosto: ospiti

Ma a descrivere Lucio Battisti, sempre molto riservato e schivo sulla sua vita privata, saranno soprattutto le sue canzoni, che ognuno di noi ha incontrato almeno una volta nella vita e molte delle quali sono entrate a pieno titolo nel linguaggio comune degli italiani.

Ad interpretarle dal vivo saranno ancora una volta big e giovani cantanti, sostenuti dalla grande band diretta da Maurizio Filardo, come Roberto Vecchioni, Edoardo Bennato, Morgan, Francesco Pannofino, Arisa, Luca Barbarossa, Fausto Leali, Shel Shapiro, Le Vibrazioni, Jack Savoretti, Nicky Nicolai, Coma Cose, Fulminacci e i Decibel.

Una storia da cantare dove vederlo

La serata andrà in onda sabato 8 agosto 2020 in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:15 circa. La serata sarà disponibile anche in diretta streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi volesse rivedere lo show, dopo la fine della diretta, verrà messo in replica in streaming gratuito sul sito RaiPlay. Inoltre è possibile guardare in streaming la diretta anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay, disponibile per iOS e Android.

