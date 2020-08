NON DIRLO AL MIO CAPO 2 TERZA PUNTATA. Con le repliche della seconda stagione, torna su Rai 1 la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Di seguito trama e anticipazioni del terzo appuntamento domenica 9 agosto 2020. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Non dirlo al mio capo 2 terza puntata: trama e anticipazioni 9 agosto

Non dirlo al mio capo 2 terza puntata episodio 5 Ragioni e sentimenti. Dopo aver passato la notte con Enrico, Nina pensa di potersi riconciliare con lui. Questo finchè in studio non arriva Diego Venturi, un amico italo-spagnolo che sarà rivale di Enrico in una importante causa. Intanto Lisa è in difficoltà in quanto la sera precedente ha parlato a Diego dei suoi sentimenti per Enrico ignorando la loro amicizia. Nel frattempo tra Mia e Aurora il rapporto si fa sempre più difficile, mentre Romeo non vuole perdonare Mia. Infine Rocco si trasforma in una sorta di “mammo” perchè pensa così di conquistare Perla.

Non dirlo al mio capo 2 terza puntata episodio 6 Una pietosa bugia. Lisa è in ansia perché suo padre ha fatto ricorso al Tribunale dei minori, accusandola di non essere in grado di occuparsi dei suoi figli e men che meno di Aurora; l’uomo vuole riprendersi quest’ultima, che però non vuole più tornare a casa con lui. In studio arriva una ragazza che intende far riaprire il caso della gemella, che in apparenza si è suicidata. Enrico mette in guardia Lisa riguarda a Diego. Romeo ora sta con Aurora e così Mia pur di non vederli insieme comincia a marinare la scuola. Perla è molto turbata: ha scoperto di provare ancora qualcosa per Rocco…

