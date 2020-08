VODAFONE BATTITI LIVE 2020 ITALIA 1 DOVE VEDERE. Anche quest’anno torna su Italia 1 le serate del festival di Radionorba, in una edizione particolare per colpa del covid-19. Ecco di seguito tutte le info su orari, date e dove vedere le puntate in tv e streaming. TUTTO SU #BATTITILIVE

Vodafone Battiti Live 2020 su Italia 1 il festival di Radinorba

Da lunedì 27 luglio e per cinque prime serate, arriva su Italia 1 Vodafone Battiti Live 2020. La kermesse organizzata dall’emittente radiofonica Radinorba quest’anno insieme a Vodafone vedrà ospiti e cantanti italiani del momento esibirsi al Castello Aragonese di Otranto a cantare le canzoni dell’estate. A condurre lo show ritroviamo il direttore artistico Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Vodafone Battiti Live 2020 Italia 1 dove vedere le puntate in tv e replica

Le puntate di Vodafone Battiti Live 2020 vanno in onda il lunedì su Italia 1 a partire dalle 21:15. La diretta sarà disponibile anche in streaming dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

Vodafone Battiti Live 2020 streaming

Per chi si perdesse le puntate o volesse rivederle, dopo la fine della diretta, verranno probabilmente messe in replica in streaming gratuito nella sezione video dedicata sul sito Mediaset. Inoltre è possibile guardare in streaming diretta e replica delle varie puntate anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset, disponibile per iOS e Android.

Vodafone Battiti Live 2020 cantanti

Sul palco si alterneranno oltre 50 artisti della scena musicale italiana e internazionale. Vedremo infatti su Italia 1 Piero Pelù, J-Ax, Irama, Annalisa, Elodie, Fedez, Shade, Takagi&Ketra, Elettra Lamborghini, Raf, Gigi D’Alessio, Alberto Urso, Clementino, Francesco Renga, Nek, The Kolors, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Diodato, Baby K, Giusy Ferreri, Gabri Ponte, Anna Tatangelo con Geolier, Francesco Gabbani, Le Vibrazioni, Pinguini Tattici Nucleari, Boomdabash, Alessandra Amoroso, Rocco Hunt, Dotan, Gaia, Ana Mena, Fred De Palma, Aiello, Danti, Il Tre, Bugo, Anna, Mr. Rain, Cara, Chadia Rodriguez, Federica Carta, Emma Muscat, Astol, Ernia, Random.

Vodafone Battiti Live 2020: il festival di Radionorba

Il Battiti Live è una manifestazione nata da un’idea del Gruppo Norba che vede una serie di concerti gratuiti nelle maggiori città del sud Italia. Nato per la prima volta nel 2003, con due serate a Lecce, di anno in anno il festival è diventato sempre più seguito anche nel resto dello stivale tanto da diventare un punto di riferimento della musica estiva. In particolare, grazie all’introduzione nel cast degli idoli dei giovanissimi freschi di talent show e soprattutto con la possibilità di seguire i concerti sia sui social sia in televisione/webtv.

Vodafone Battiti Live 2020 sui social

Vodafone Battiti Live 2020 torna quest’anno più social che mai. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite l’hashtag ufficiale #battitilivetogether. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

