COUNCIL OF DADS STREAMING DOVE VEDERE. Da domenica 16 agosto 2020 arriva su Canale 5 la serie tv targata NBC. Scopri trama e anticipazioni sul primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Council of Dads prima puntata: trama e anticipazioni 16 agosto 2020

Council of Dads episodio 1 Il consiglio dei papà. Un tumore in fase terminale spinge Scott, padre di 5 figli, a creare un Consiglio dei Papà composto da tre suoi amici pronti a sostituirlo come figura paterna.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Council of Dads prima puntata: trama e anticipazioni 16 agosto 2020

Council of Dads episodio 2 Non sto bene. Robin non riesce a gestire il Consiglio dei Papà così decide di farne a meno, con grande disappunto di Larry.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Council of Dads prima puntata: trama e anticipazioni 16 agosto 2020

Council of Dads episodio 3 Chi vuoi essere? A Robin viene fatta un’offerta per vendere il Crab Shack e deve decidere il da farsi, soprattutto dopo aver appreso che la famiglia ha bisogno di soldi.

Council of Dads prima puntata: trama e anticipazioni 16 agosto 2020

Council of Dads episodio 4 La sesta fase. Luly ed Evan spendono tutti i loro risparmi per acquistare una casa che si rivelerà lontana dalle loro aspettative.

Council of Dads streaming

Council of Dads streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

Council of Dads sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Council of Dads in onda su Canale 5 la domenica sera basta andare sull’hashtag ufficiale #CouncilOfDads, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook o Twitter della serie.

Per essere sempre aggiornato su Council of Dads segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Council of Dads: link utili