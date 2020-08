Woodstock è il film stasera in tv domenica 16 agosto 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Woodstock film stasera in tv

Il film di Michael Wadleigh intitolato Woodstock, 3 Days of Peace and Music vinse nel 1971 un Oscar. Si tratta di un documentario di grandissima importanza e impatto sociale tale da essere conservato nella Library of Congress, la biblioteca nazionale statunitense. Il film racconta con immagini uniche Woodstock, il grande evento di pace, amore e musica che ha definito un’intera generazione.

Woodstock film stasera in tv: trama

Era l’agosto del 1969 quando alcuni dei grandi più musicisti del tempo si esibirono a Woodstock davanti a un pubblico di ben mezzo milione di giovani sognatori, idealisti e pacifisti. Tra i grandi artisti che in quei tre giorni a Woodstock fecero la storia ci sono Joan Baez, Arlo Guthrie, Richie Havens, Jimi Hendrix, John Sebastian, Sly & The Family Stone, Joe Cocker, Ten Years After, Country Joe and The Fish, Santana e Crosby, Stills, Nash & Young, Jefferson Airplane, The Who. Il risultato fu un’emozionante e fortissima connessione tra artisti e pubblico tanto da originare un clima di speranza diffuso per un futuro migliore.

Quello che il documentario mostra è proprio questo, un passaggio obbligato anche per le nuove generazioni per comprendere e non dimenticare il concerto-evento che è rimasto nella storia. E per capire ancora una volta quanto sia importante la musica per unire le persone e dare speranza per giorni migliori attraverso la pace. L’appuntamento è su Rai 5 (canale 23 del Digitale Terrestre) alle ore 23:30.

Woodstock streaming

Woodstock streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Woodstock 3 Days of Peace and Music

Stasera in TV sui social

