Il segreto dei suoi occhi è il film stasera in tv domenica 23 agosto 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il segreto dei suoi occhi film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 12 novembre 2015

GENERE: Drammatico, Sentimentale, Thriller

ANNO: 2015

REGIA: Billy Ray

CAST: Nicole Kidman, Julia Roberts, Chiwetel Ejiofor, Dean Norris, Michael Kelly, Lyndon Smith, Joe Cole, Don Harvey

DURATA: 129 Minuti

Il segreto dei suoi occhi film stasera in tv: trama

Ray è un ex agente dell’FBI ossessionato dal terribile omicidio della figlia della sua partner e amica Cobb. Improvvisamente l’unico sospettato per il delitto, Marzin, viene scarcerato per aver avuto un ruolo chiave come informatore. Passano 12 anni e l’omicidio è ancora insoluto. Ray si ritrova costretto ad affrontare il proprio passato, in particolare si confronta con Claire, agente con cui aveva condotto le indagini e con cui è rimasta in sospeso una storia d’amore. Ray si avvicina sempre di più alla soluzione del caso, ma la verità sarà scioccante.

Il segreto dei suoi occhi film stasera in tv: curiosità

Si tratta del remake statunitense dell’omonimo film argentino del 2009 diretto da Juan José Campanella, che qui ritroviamo in veste di produttore esecutivo.

Il film, così come l’originale argentino, sono basati sul romanzo La pregunta de sus ojos di Eduardo A. Sacheri.

Il segreto dei suoi occhi streaming

Il segreto dei suoi occhi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Il segreto dei suoi occhi film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=p2LxK7McizI

