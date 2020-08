Mani di velluto è il film stasera in tv domenica 23 agosto 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Mani di velluto film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 1979

REGIA: Castellano, Pipolo

CAST: Adriano Celentano, Eleonora Giorgi, John Sharp, Olga Karlatos, Gino Santercole, Memo Dittongo, Anja Pieroni, Pippo Santonastaso

DURATA: 100 Minuti

Mani di velluto film stasera in tv: trama

Avendo prodotto l’invincibile vetro antiproiettile “Blindo-glass”, il geniale ingegnere milanese Guido Quiller si è assicurato la riconoscenza dei gioiellieri e l’odio da parte di tutti i ladri. Tuttavia un giorno incontra Tilli, una graziosa borseggiatrice e se ne innamora perdutamente. Per compiacere la ragazza Guido organizza colpi geniali, risarcendo di nascosto le vittime degli stessi. Tutto ormai sarebbe maturo per le sospirate nozze, ma un imprevisto metterà a rischio la loro relazione.

Mani di velluto film stasera in tv: curiosità

In una scena del film, Celentano e il maggiordomo (John Sharp) guardano Altrimenti ci arrabbiamo di Bud Spencer e Terence Hill, in cui lo stesso Sharp veste i panni del cattivo.

Inoltre, nella scena seguente, Guido accenna al pianoforte le prime note Il ragazzo della via Gluck dello stesso Celentano.

Mani di velluto streaming

Mani di velluto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Mani di velluto film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=fWCEJDnxrOk

