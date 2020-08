Morto Stalin se ne fa un altro è il film stasera in tv martedì 25 agosto 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Morto Stalin se ne fa un altro film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Death of Stalin

DATA USCITA: 4 gennaio 2018

GENERE: Biografico, Commedia, Drammatico, Storico

ANNO: 2017

REGIA: Armando Iannucci

CAST: Steve Buscemi, Michael Palin, Jeffrey Tambor, Jason Isaacs, Simon Russell Beale, Olga Kurylenko

DURATA: 106 Minuti

Morto Stalin se ne fa un altro film stasera in tv: trama

La sera del 28 febbraio del 1953, Radio Mosca diffonde in diretta il Concerto per pianoforte e orchestra n.23 di Mozart. Joseph Stalin ascolta il concerto nella sua dacia di Kountsevo. Ne rimane estasiato e richiede una copia della registrazione. Ma il concerto non è stato registrato. Paralizzati dalla paura, direttore e orchestra decidono di ripetere il concerto. Ma la pianista Maria Yudina, che ha visto decimata la sua famiglia per mano del dittatore non vuole suonare. Convinta a suon di rubli, cede, ma accompagna il disco con un biglietto insurrezionale. Tutti i membri dell’orchestra si considerano già condannati al gulag. Ma l’indomani Stalin è moribondo. Colpito da ictus, muore il 2 marzo. Comincia così una guerra intestina per la successione tra i membri del Comitato Centrale del PCUS.

Morto Stalin se ne fa un altro recensione

Il film è una satira sul totalitarismo. La morte di Stalin viene raccontata in una tragicommedia recitata splendidamente da un cast corale di grandissimo spessore tra cui Steve Buscemi (Khrushchev); Michael Palin (Molotov); Jeffrey Tambor (il vice di Stalin, Malenkov); Jason Isaacs (il generale Zhukov); Simon Russell Beale (capo dei servizi segreti Beria) e Olga Kurylenko (la pianista Maria Yudina). Satira nera, ma spassosa che mostra fli aspetti ridicolo celati anche dietro al totalitarismo più spietato.

Morto Stalin se ne fa un altro film stasera in tv: curiosità

Il film è ispirato fumetto francese in due volumi dello scrittore Fabien Nury e del vignettista Thierry Robin, dal titolo La Morte di Stalin.

Armando Iannucci con questo lavoro torna dietro la macchina da presa a distanza di otto anni dal pungente In the Loop ( basato sulla serie televisiva The Thick of It).

Morto Stalin se ne fa un altro film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=LhG0JPTj9Ec

